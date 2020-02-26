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Son dakika: Türk-Rus heyeti için bir araya geliyor! Rus heyet 'da

'deki son durumla ilgili Rus heyeti az önce 'na indi. Üçüncü tur görüşmelerinin adresi ise . Saat 18.00'de başlayacak görüşmeler, liderlerin görüşmesi öncesi kritik önemde... Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada pozitif sonuçlar üretecek görüşmeler' beklentisinde oldukları ifade edildi.

Giriş Tarihi: 26.2.2020 15:53 Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 15:58 ABONE OL
Son dakika: Türk-Rus heyeti İdlib için bir araya geliyor! Rus heyet Ankara'da

SON DAKİKA

Türkiye ile Rusya arasında devam eden İdlib görüşmeleri kapsamında, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'un da aralarında bulunduğu heyet Ankara'ya geldi.

Son dakika: Türk-Rus heyeti İdlib için bir araya geliyor! Rus heyet Ankara'da

Rusya heyetini taşıyan uçak, saat 14.30'da Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Heyeti burada, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov karşıladı. Havalimanından Rusya Büyükelçiliği'ne hareket eden heyet, saat 18.00'de Türk heyeti ile Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya gelecek

Son dakika! Rus heyeti İdlib için üçüncü kez masada... İdlib hava sahası nasıl kullanılacak? | Video

Türk ve Rus heyetleri, İdlib'deki duruma ilişkin yaptıkları görüşmeden sonra bugün bir kez daha görüşecek.

Son dakika: Türk-Rus heyeti İdlib için bir araya geliyor! Rus heyet Ankara'da

AKŞAM DIŞİŞLERİ'NDE TOPLANTI

Ankara, rejimin garantörü olarak Rusya'nın üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini bir kez daha vurgulayacak.

SOÇİ MUTABAKATI BİR KEZ DAHA HATIRLATILACAK

İdlib'e yönelik saldırıların durması, Soçi Mutabakatı'na tam olarak uyulması ve bu kapsamda Türk gözlem noktalarının görevlerini sürdürmesi gerektiğinin altı çizilecek.

Son dakika: Türk-Rus heyeti İdlib için bir araya geliyor! Rus heyet Ankara'da

ÖNCEKİ GÖRÜŞME SONUÇSUZ KALDI

Ankara ve Moskova'da daha önce yapılan görüşmelerden bir sonuç alınamamıştı.

Ankara, Moskova'nın önerilerinin tatmin edici olmadığını açıklamıştı.

Son dakika: Türk-Rus heyeti İdlib için bir araya geliyor! Rus heyet Ankara'da

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Son dakika: Türk-Rus heyeti İdlib için bir araya geliyor! Rus heyet Ankara'da
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