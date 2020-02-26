Son dakika: Hatay sınırında askeri hareketlilik

Hatay sınırında askeri hareketlilik yaşandı. Bugün öğlen saatlerinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tam teçhizatlı bir askeri helikopterin sınıra gittiği görüldü. Havada devriye yapan askeri helikopter bir süre sonra Hatay'a doğru gittiği bildirildi.
Giriş Tarihi: 26.2.2020 14:44Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 14:50ABONE OL
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bugün öğle saatlerinde tam teçhizatlı askeri helikopterlerden birinin, sınır hattına doğru ilerlediği görüldü. Bir süre bölgede dolaşan helikopterin, daha sonra Hatay istikametine doğru gittiği gözlendi.