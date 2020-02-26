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Son dakika: sınırında askeri hareketlilik

sınırında askeri hareketlilik yaşandı. Bugün öğlen saatlerinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tam teçhizatlı bir askeri helikopterin sınıra gittiği görüldü. Havada devriye yapan askeri helikopter bir süre sonra Hatay'a doğru gittiği bildirildi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 26.2.2020 14:44 Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 14:50 ABONE OL
Son dakika: Hatay sınırında askeri hareketlilik

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bugün öğle saatlerinde tam teçhizatlı askeri helikopterlerden birinin, sınır hattına doğru ilerlediği görüldü. Bir süre bölgede dolaşan helikopterin, daha sonra Hatay istikametine doğru gittiği gözlendi.

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Son dakika: Hatay sınırında askeri hareketlilik
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