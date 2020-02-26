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Son dakika: kaçakçılarına operasyon! Tam 2 bin yıllık ürünler ele geçirildi

Son dakika gelen bilgilere göre 'da kaçakçılarına yönelik 6 ilçede yapılan 11 ayrı operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait 2 bin yıllık sikkelerin de aralarında olduğu 3 bin 718 tarihi eser ele geçirildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 26.2.2020 11:10 Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 11:39 ABONE OL
Son dakika: Tarihi eser kaçakçılarına operasyon! Tam 2 bin yıllık ürünler ele geçirildi

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 13 Ocak ve 25 Şubat günleri arasında 6 ilçede gerçekleştirdikleri 11 operasyonda 3 bin 451 tarihi eser sikke, 267 tarihi obje ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alınırken, tarihi eserlerin yurtdışına çıkartılmadan yakalandığı öğrenildi.



OSMANLI DÖNEMİNE AİT

Tarihi eserlerin birçoğunun Osmanlı dönemine ait olduğu belirlendi. Ele geçirilen tarihi eserlerin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü ile Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

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Son dakika: Tarihi eser kaçakçılarına operasyon! Tam 2 bin yıllık ürünler ele geçirildi
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