177’nci günde 10’uncu aile evladına kavuştu

Diyarbakır'da, HDP İl Binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden 10'uncusu da dün çocuğuna kavuştu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ikna çabaları sonucu terör örgütü mensupları "Devrim Amed" kod adlı Hüseyin Akdoğan, "Çektari Çiyayi" kod adlı Mehmet Emin Alkan, "Hevijyan" kod adlı Halise Alptekin ve "Akif Kızıl" kod adlı Ömer Bağcı, Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Mehmet Emin Alkan'ın ailesinin, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler arasında yer aldığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı, Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucu da "Rojda Delila" kod adlı terörist Mukaddes Çiftçi'nin Hakkâri'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Böylece bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 48'e yükseldi.Annelerin dağa kaçırılan çocukları için 177 gündür sürdürdükleri eyleme, dün de Zümrüt ve Tahir Selim oğulları Hamza için Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden, İslim ve Halil Çiftçi oğulları Ali Bedrettin için, Şanlıurfa'dan Raife Taşdelen de ağabeyi Tuncay Oğuz için Mardin'in Nusaybin ilçesinden gelerek eyleme katıldı. Böylece aile sayısı 104'e yükseldi.Televizyonlarda çocuklarına kavuşan anne ve babaları görünce Diyarbakır HDP önündeki eyleme katıldığını ifade eden baba Tahir Salim, "Oğlum Hamza 14 yaşındaydı ve Yüksekova'da arkadaşlarıyla birlikte Kuran kursuna gidiyordu. Arkadaşları kurstan eve döndü ama o dönmedi. Her yeri aradım, bulamadım. Dağa kaçırıldığını öğrendik. Benim oğlumu HDP'liler götürüp, Kandil'e teslim etti. Hamza'yı HDP nasıl götürdüyse, öyle getirecek.Anne Zümrüt Salim ise, "Benim oğlum ve biz onların zihninde insanlar değiliz. Oğlumu korkutup kaçırdılar. Kuran kursundan geldikten sonra sokakta arkadaşları ile oynayan bir çocuğu kandırıp götürdüler. Ben burada oğlum Hamza'yı bekliyorum. Onu alıp evimize döneceğim" dedi.

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