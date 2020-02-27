6 bin aile, 7 bin çocuğu kucakladı

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Koruyucu Aile Programı'na katıldı. Vali eşleri ve koruyucu ailelerle bir araya gelen Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, proje ile koruyucu aile hizmetinin daha etkin hale geldiğini belirterek, "Büyük bir mutlulukla ifade etmek istiyorum ki bugün itibarıyla 6 bin 29 ailemizin yanında tam 7 bin 330 çocuğumuzun bakımı sağlanmaktadır" dedi.Bu dünyada uğruna savaşılacak en önemli şeyin "çocuklar" olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bugün devletimizin şefkatli kollarında yetişmiş ve hukuk, tıp, sanat, spor gibi farklı meslek gruplarında üstün başarılar kazanmış evlatlarımız var. Onlar medarı iftiharımızdır" şeklinde konuştu. Erdoğan, 2002 yılında koruyucu aile yanında kalan çocuk sayısının da yalnızca 515 olduğunu hatırlattı.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk da koruyucu aile sistemini tüm illere yaymayı hedeflediklerini söyledi.