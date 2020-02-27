Çamlıca Camii'nde Regaip Kandili coşkusu

Regaip Kandili'nde Büyük Çamlıca Camii'ni dolduran vatandaşlar kılınan akşam namazının ardından dua etti. Namaz sonrasında cami önünde hayırseverler tarafından yemek dağıtıldı. Caminin mahyasına "Regaip Kandilimiz Mübarek Olsun" yazıldı. Yemek dağıtan görevli Orhan Olgun, "Çamlıca Camii'nde hayır sahipleriyle vatandaşımızı buluşturuyoruz. Hizmet etmeye çalışıyoruz Allah rızası için. Dualar ediyoruz" dedi.





İstanbullular, akşam namazının ardından Eyüp Sultan Camisi'ne akın etti. Eyüp Sultan Camisi'ne gelen vatandaşlar dua edip Kuran-ı Kerim okudu. Kimi vatandaşlar ellerini semaya kaldırıp dua ederken kimileri de Eyüp Sultan Hazretlerinin kabri başında bol bol dua etti.

Eyüp Sultan Camisi'ne dua etmeye gelen bir vatandaş, "İslam aleminin kandilleri mübarek olsun. Eyüp Sultan Hazretlerinin önünde inşallah mevlidi şerife katılacağız. Ölümlü dünya bir saniye sonrasını bilmiyoruz. İnsanlarımıza Eyüp Sultan Camimize davet ediyoruz" dedi.