ALİYEV

MİRZİYOYEV'DEN

AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın başlangıcında, 66 yaşına giren Başkan Erdoğan'a doğum günü sürprizi olarak hazırlanan bir video izletildi. Kendisinin seslendirdiği videoda Erdoğan, çocukluk hayali olan 8 ciltlik kitabı almak için haftalarca çalıştığını anlatıyor. Erdoğan'ın, Millet Kütüphanesi'nde ve çocuklarla görüntülerinin yer aldığı klipte "Bir kitap hayalinden muhteşem bir kütüphaneye" mesajı verildi. Video, "Yüreğinde Türkiye sevdasıyla bir millete umut olan liderimiz, doğum günün kutlu olsun" mesajıyla sona erdi. Toplantıda Erdoğan'a üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan petek bal hediye edildi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 66 yaşına giren Başkan Erdoğan'a doğum günü nedeniyle tebrik mesajı gönderdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev de Erdoğan'ı telefonla arayarak doğum gününü kutladı.Rize'nin Güneysu ilçesi Dumankaya köyündeki akrabaları, 66 yaşına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladılar. Erdoğan'ın yengesi Saadet Erdoğan(71) "Çocukluğunda köye gelirdi. Çelik çomak, top oynardı. O zaman da hareketli ve çok akıllıydı. Doğum günü kutlu olsun, Allah ona hayırlı ömürler versin. Ömrümden alsın, ona versin" dedi. Erdoğan'ın ağabeyi Hasan Erdoğan'ın gelini Meryem Erdoğan (64) ise, "Başkanımızın doğum günü mübarek olsun. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Baba ocağından ona çok selam" dedi.SABAHDağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdüren aileler, üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı bulunan pastayı devlet korumasındaki çocuklara gönderdi. Cumhurbaşkanı ile telefonla görüşen anne Ayşegül Biçer: "Buradan doğum gününü kutluyoruz. Rabbim reisi başımızdan eksik etmesin, uzun ömürler versin" dedi. AA