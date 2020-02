Erdoğan’dan, CHP lideri Kılıçdaroğlu’na sert eleştiri: Eli kanlılarla yapılan ittifak ihanettir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin dünkü TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan şunları söyledi:* Türkiye'nin pek çok sıkıntısı var. Ama CHP zihniyeti ve onun başındaki zatın hezeyanları hala en önemli meselemiz olmayı sürdürüyor. Bu ülkede kölelik yoktur ama zihnini ve elindeki imkanları, emperyalistlere gönüllü olarak satmış olan bir kişiyi biliyoruz, onun adı da Bay Kemal'dir. 27 Mayıs ve 12 Eylül darbe yargısını yüceltecek kadar alçalabilen bir kişi artık sözün bittiği yere ulaşmış demektir.* Ömrü boyunca ülkenin ve milletin hayrına tek icraatı olmamış, devlet nasıl yönetilir, uluslararası ilişkiler nasıl yürütülür, zerre kadar bilgisi olmayan bir kişi, kürsüde mavra keserek sadece kendini tatmin edebilir. Suriye meselesinin ne olduğunu zerre kadar idrak edememiş bir kişinin, bu konuda söylediği söz ancak sinek vızıltısı kadar değer taşır.* "İdlib'de adam kendi toprağını savunuyor" diyerek, ülkesi yerine rejimin yanında yer alan, kahraman askerlerimizin mücadelesine hakaret eden, şehitlerimize saygısızlık yapan, gazilerimizi rencide eden bir kişi asla bu milletin evladı olamaz.* (PKK elebaşı Abdullah Öcalan) Apo'nun ortaklarıyla da zaten ortaklığı var. AK Parti'yi Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye düşmanlarına şikâyet etmek kadar alçalmak olabilir mi? Tank üretmeyi teneke kutu üretmek, uçak üretmeyi kağıttan model yapmak, savunma ve muharebe sistemleri geliştirmeyi beş taş oynamak sanan birisine elbette ne desek boştur. Gavurun kılıcını çalarak bu milletin canını acıtabilirsiniz, yüreğini yaralayabilirsiniz ama asla mücadele azmini kıramazsınız. CHP'yi milletimize, başındaki zatı işinin erbabı olan hekimlerimize havale ediyorum.* Kendisine verilen ülkenin ve milletin yürüttüğü tarihi mücadeleye saldırma görevini canhıraş bir şekilde yerine getiren CHP yönetiminin bir amacı da kurduğu kirli ittifakları gizlemektir. Ama ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, mızrak çuvala sığmıyor. Elbette siyasette ittifaklar vardır. Meşru olmayan bu işi gizli saklı yapmak, özellikle de ucu terör örgütlerine çıkacak şekilde yürütmektir. Ellerinde milletin kanı olanlarla yapılan ittifakın adı siyaset değil, ihanettir. Böyle bir ittifakın, demokrasilerde yeri yoktur.* Bugün pek çok CHP belediyesinin yönetim kademelerinde bölücü terör örgütünün güdümündeki parti tarafından tayin edilmiş kişilerin görev yaptığı biliniyor. CHP'nin başını çektiği ittifak bloğunda, bu kirli ilişkiyi meşrulaştırmak için kullanılan bir diğer partideki sıkıntıların da giderek arttığı anlaşılıyor. Terör örgütüyle böyle gizli saklı yol yürürsen, gün gelir senden bunun bedelini isterler. Bu bedel kimi zaman siyasi ihanet kimi zaman kendini inkar kimi zaman da ekonomik rant olur.* Ülkemizin kahraman askerleri, polisleri, jandarmaları, korucuları dağ başlarında, sınır boylarında, sınır ötelerinde teröristle mücadele ederken, onların siyasi uzantıları ile ittifak kuranlar için yolun sonu görünmüştür.* İdlib'deki insani krizi önlemek için sahada aktif müdahale dahil her yolu deniyoruz. Talebimiz, rejimin saldırılarını bir an önce sona erdirip, gözlem noktalarımızın gerisine çekilmesi. Gözlem, gözetleme kulelerimizi kuşatma altına alanlara verdiğimiz süre doluyor. Kulelerimizi kuşatmalardan kurtarmanın planlaması içindeyiz. Şu anda en büyük sıkıntımız hava sahasını kullanamıyor oluşumuzdur. İnşallah yakında buna da bir çare bulacağız.* Deprem felaketi kendini sürekli bize hatırlatıyor. Ülkemizin mevcut yapı stokunun bilhassa da bizim dönemimizden önce yapılanların önemli bir bölümü depreme ve afetlere dayanıksızdır. Öyle ki birçok şehrimizin neredeyse tamamını yıkıp yeniden yapmak gerekiyor. İlk etapta dönüştürülmesi gereken konut sayısı 6 milyon 700 bin. Öncelikle durumları aciliyet arz eden binaların yıkılıp yeniden yapılması için seferberlik başlattık. Hedefimiz her yıl 300 bin yeni konut inşa etmek. Kanal İstanbul tek başına 500 bin konutluk bir kentsel dönüşüm projesidir.

