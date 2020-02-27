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Valiliğinden " iddialarına yanıt

Valiliğinden son dakika açıklaması. Ordu'da dün tedavi altına alınan hastaya, yeni tip koronavirüs şüphesiyle yapılan testlerin sonucunun negatif çıktığı bildirildi. "Genel durumu iyi olan hastanın 26 Şubat'ta tarafından yapılan tetkik sonucu negatif çıkmıştır"

AA Gündem
Giriş Tarihi: 27.2.2020 11:52 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 11:57 ABONE OL
Ordu Valiliğinden koronavirüs iddialarına yanıt

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ordu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan bir hastayla ilgili basın yayın organlarında haberler yapıldığı, sosyal medyada paylaşımlarda bulunulduğu belirtildi.

ANKARA ULUSAL VİROLOJİ LABORATUVARINA GÖNDERİLDİ

Ordu Devlet Hastanesine öksürük ve ateş şikayeti ile başvuran kişinin, kısa süre önce Japonya'dan döndüğü için tedbir amaçlı tedavi altına alındığı ifade edilen açıklamada, hastadan alınan numunenin mikrobiyoloji uzmanı tarafından Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarına gönderildiği kaydedildi.

TEDİRGİN EDECEK PAYLAŞIMLARDAN UZAK DURULMALI

Açıklamada, "Genel durumu iyi olan hastanın 26 Şubat'ta Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarı tarafından yapılan tetkik sonucu negatif çıkmıştır. Bu gibi durumlarda, devletimizin resmi ve yetkili makamlarınca yapılacak açıklama ve bilgilendirmelere itibar edilmesi, halkımızı tedirgin edecek haber ve sosyal medya paylaşımlarından uzak durulması önem arz etmektedir." ifadesine yer verildi.

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Ordu Valiliğinden koronavirüs" iddialarına yanıt
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