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Valiliği'nden koronovirüs iddilarına yanıt: Gerçeği yansıtmamaktadır

Valiliği hastaneye kaldırılan bir kişide koronavirüs olduğu şüphesi bulunduğu iddilarına yanıt verdi. Valilik öksürük ve yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırılan vatandaşımızız tektikleri yapıldı. 'na gönderilen numuneler negatif çıkmıştır. Basında yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Giriş Tarihi: 27.2.2020 12:36 ABONE OL
Ordu Valiliği'nden koronovirüs iddilarına yanıt: Gerçeği yansıtmamaktadır

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ordu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan bir hastayla ilgili basın yayın organlarında haberler yapıldığı, sosyal medyada paylaşımlarda bulunulduğu belirtildi.

NEGATİF ÇIKMIŞTIR

Ordu Devlet Hastanesine öksürük ve ateş şikayeti ile başvuran kişinin, kısa süre önce Japonya'dan döndüğü için tedbir amaçlı tedavi altına alındığı ifade edilen açıklamada, hastadan alınan numunenin mikrobiyoloji uzmanı tarafından Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarına gönderildiği kaydedildi.

SOSYAL MEDYADAN UZAK DURUN

Açıklamada, "Genel durumu iyi olan hastanın 26 Şubat'ta Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarı tarafından yapılan tetkik sonucu negatif çıkmıştır. Bu gibi durumlarda, devletimizin resmi ve yetkili makamlarınca yapılacak açıklama ve bilgilendirmelere itibar edilmesi, halkımızı tedirgin edecek haber ve sosyal medya paylaşımlarından uzak durulması önem arz etmektedir." ifadesine yer verildi.

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Ordu Valiliği'nden koronovirüs iddilarına yanıt: Gerçeği yansıtmamaktadır
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