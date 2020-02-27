Corona virüsü tedavisi bulundu mu? Remdesivir nedir? İşte ABD'den Corona virüsü aşısı ve tedavisi için yeni ilaç açıklaması!

ABD'nin Nebraska eyaletinden gelen son dakika haberi ile corona virüsü tedavisi için kullanılacağı açıklanan Remdesivir nedir sorusu binlerce vatandaş tarafından araştırılan konular arasında yerini almaya başladı. İlk olarak Çin'de görülen ancak sonrasında birçok ülkeye yayılan salgın son verilere göre 2 bin 765 kişinin ölümüne sebep olurken neredeyse tüm dünya bu hastalığın tedavisini bulmak amaçlı çalışmalar yürütüyor. 2013-2016 yılları arasında Batı Afrika'daki Ebola salgını tedavisinde kullanılan bu ilaç yapılan laboratuvar testlerinde SARS-CoV ve MERS-CoV gibi çok çeşitli virüslere karşı etkili olduğunu göstermektedir. Peki, Corona virüs tedavisi bulundu mu? Corona virüs aşısı ne durumda? Remdesivir nedir, hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor? İşte tüm bu sorularınızın cevabı ve detaylar…

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ İÇİN REMDESİVİR KULLANILACAĞI AÇIKLANDI!

ABD'nin Nebraska eyaletinde bir hastanenin yaptığı açıklama ile gündeme gelen Remdesivir, corona virüsü tedavisi bulundu mu? Sorularının internet üzerinden araştırılmasına neden oldu. Tüm dünyanın mücadele için seferber olduğu bu salgın her geçen gün daha fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olmaya devam ediyor. Vatandaşlar ise bu hastalığın çözümünün bulunup bulunmadığına dair güvenilir ve güncel haberleri araştırıyor. Haberimizin devamından konu ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar…