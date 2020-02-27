Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne gitti

Son dakika: 'daki 'ne gitti

, Kara ve ile 'deki faaliyetlerin sevk idare edildiği 'daki 'ne gitti

AA Gündem
Giriş Tarihi: 28.2.2020 04:36 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 04:43 ABONE OL
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne gitti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldikleri Suriye sınırının sıfır noktasında, İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatı yerinde sevk ve idare ediyor.

Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Güvenlik Zirvesi" sonrasında, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile Suriye sınırına gitti.

İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne geçen Akar, son duruma ilişkin 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'dan brifing aldı, talimatlar verdi.

Bakan Akar, rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatı yerinden sevk ve idare ediyor.

Son dakika: Başkan Erdoğan liderliğindeki güvenlik zirvesi sona erdi! İşte dakika dakika İdlib gelişmeleri

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
HATAY NAMAZ VAKİTLERİ
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne gitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN