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Uyuşturucu şüphelileri kıskıvrak yakalandı

'de, güvenlik güçleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarda 5 şüpheliyi kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 27.2.2020 10:26 ABONE OL
Uyuşturucu şüphelileri kıskıvrak yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre; son olarak yapılan gerçekleştirilen planlı çalışmalarda 5 şüpheli şahıs yakalandı. Polis ekiplerince yapılan aramalarda ise; 12,46 gram plaka esrar, 1,37 gram esrar ve 1 adet öğütücü aparat ele geçirildi.

UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN İŞLEM YAPILDI

Ayrıca yakalanan 4 şüpheliye Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan işlem yapılırken, 1 şüpheli şahsa da Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatılarak gözaltına alındı.

Öte yandan gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi.

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Uyuşturucu şüphelileri kıskıvrak yakalandı
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