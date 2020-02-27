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'da 1 terörist daha ikna edilerek teslim oldu

'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin girişimleri sonucu 'lı 1 terörist daha ikna edilerek teslim oldu. Ayrıca Diyarbakır'da nöbet tutan iki ailenin de çocuğu ikna yöntemiyle teslim alındı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 27.2.2020 12:30 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 13:12 ABONE OL
Van'da 1 terörist daha ikna edilerek teslim oldu

Van Valiliğinden yapılan açıklamada bir PKK'lı teröristin daha teslim olduğu açıklandı.

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; ailesi ve kendisi ile ikna çalışmaları yürütülen 1 BTÖ mensubunun, 26 Şube 2020 günü Hakkari İli Derecik İlçesine teslim olması sağlanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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Van'da 1 terörist daha ikna edilerek teslim oldu
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