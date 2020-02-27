Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Van'da 1 terörist ikna edilerek teslim oldu

'da 1 terörist ikna edilerek teslim oldu

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin girişimleri sonucu bir terörist ikna edilerek teslim oldu.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 27.2.2020 19:13 ABONE OL
Van'da 1 terörist ikna edilerek teslim oldu
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 27 Şubat 2020 tarihinde Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesinde icra edilen operasyonda 2013 yılından beri 'PKK/KCK Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan aranan 1 bölücü terör örgütü mensubu sağ olarak ele geçirilmiştir. Yapılan ev aramasında bölücü terör örgütü mensubuna ait adet piyade tüfeği çok sayıda mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecek" denildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
VAN NAMAZ VAKİTLERİ
ARKADAŞINA GÖNDER
Van'da 1 terörist ikna edilerek teslim oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN