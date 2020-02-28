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Türkiye'den 'de net mesaj: Türkiye savaş istemiyor ama...

Birleşmiş Mİlletler Güvenlik Konseyi İdlib'de gerçekleşen alçak saldırıyı görüşmek üzere toplandı. Toplantıda Türkiye'nin Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu dünyaya önemli mesajlar verdi. Sinirlioğlu, mesajında''Türkiye savaş istemiyor ama güvenliği tehdit edilirse de güç kullanmakta tereddüt etmeyecek'' dedi.

Giriş Tarihi: 29.2.2020 02:02 Güncelleme Tarihi: 29.2.2020 02:11 ABONE OL
Türkiye'den BM'de net mesaj: Türkiye savaş istemiyor ama...

Feridun Sinirlioğlu konuşmasında "Türkiye savaş istemiyor ama güvenliği tehdit edilirse de güç kullanmakta tereddüt etmeyecek. BM Güvenlik Konseyi savaş suçlarına 'dur' demeli. Türk askerleri hedef alınmaktadır. Türk askerleri bu pis savaşa çekilmek istenmektedir. Yıllardır muhalif güçler öldürülmektedir. Bu sefer doğrudan Türkleri hedef aldılar. Bazı sözleşmeli askerler bu farkı bilmiyor olabilirler ancak öğrenmek istiyorlarsa onlara öğretiriz. Biz sizlerden minnettarlık değil sorumluluk paylaşımı istiyoruz. Bu yüzden binlerce sivilin hayatı hepimizin sorumluluğunda. Hala Suriye temsilcisi utanmadan, milyonlarca evinden edilmiş Suriyeli'nin "terörist" olduğunu söylüyor" dedi.

ABD: BARBARCA

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, "Askerlerinin ölümüyle sonuçlanan gayrimeşru saldırılara karşılık verme konusunda Türkiye'ye desteğimiz tamdır." açıklamasında bulundu.

Craft, BM Güvenlik Konseyinde, İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere düzenlenen acil toplantıda konuşma yaptı.

İdlib'de dün Türk askerlerine yönelik yapılan ve 33 askerin şehit olması ile sonuçlanan saldırıyı değerlendiren Kelly Craft, "ABD, dün Türk birliklerine yapılan saldırıyı en güçlü şekilde kınamaktadır. Bu saldırılar tamamen gayrimeşru, anlamsız ve barbarcadır." değerlendirmesinde bulundu.

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Türkiye'den BM'de net mesaj: Türkiye savaş istemiyor ama...
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