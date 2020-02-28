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Göçmenlerin yönlendiği geçişlere kapandı

Son gelen bilgilere göre Avrupa'ya geçmek için 'ye gelen düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla sınır kapısındaki tampon bölgeye girmesi nedeniyle iki ülkeye giriş çıkış yapılamıyor.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 28.2.2020 13:29 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 13:32 ABONE OL
Göçmenlerin yönlendiği Pazarkule Sınır Kapısı geçişlere kapandı

Edirne'den Avrupa'ya açılan Pazarkule Sınır Kapısı, geçişlere kapandı.

Avrupa'ya geçmek için Edirne'ye gelen düzensiz göçmenlerin bir kısmı, yasa dışı yollarla, Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki tampon bölgeye giriş yaptı.

BAŞKA SINIR KAPILARINA YÖNLENDİRİLİYOR

Bunun üzerine hem Yunan hem de Türk güvenlik güçleri, tampon bölgede bekleyen 100 civarındaki düzensiz göçmenin etrafını araçlarla çevirdi.

Bölgede bekleyen düzensiz göçmenler nedeniyle bu kapıdan her iki ülkeye giriş çıkış yapılamıyor.

Yunanistan'a gitmek isteyen düzensiz göçmenler başka sınır kapılarına yönlendiriliyor.

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Göçmenlerin yönlendiği Pazarkule Sınır Kapısı geçişlere kapandı
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