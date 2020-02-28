İDLİB SON DAKİKA - 33 kahraman askerimiz şehit oldu! Hulusi Akar ve komutanlar sınır noktasında...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki güvenlik toplantısına Başkan Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan da katıldı. Toplantı 6 saat sürdü. Toplantıdan sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları sınırdaki sıfır noktasına gidip incelemelerde bulundu. İdlib son durum ve son dakika haberleri oldukça araştırılırken Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres; İdlib'de derhan ateşkes ilan edilmesi gerektiğini açıkladı. Bir son dakika haberi de sınır kapılarından geldi! Sınır kapılarının açılmasından sonra Edirne'ye gelen 300 göçmen Yunanistan'a geçmek için sınır noktasına doğru yürüyüşe geçti.

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