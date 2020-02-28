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- 33 kahraman askerimiz şehit oldu! ve komutanlar sınır noktasında...

gelişmeleri! Dün gece saatlerinde 'nin İdlib şehrinden gelen bütün Türk milletinin yüreğini yaktı. Hatay Valisi Rahmi Doğan; İdlib'te 33 askerimizin şehit olduğunu açıkladı. AFAD İl Müdürlüğü binasında yapılan açıklamada yaralı askerlerin sayısının da 32 olduğu belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetleri; askerlerimizi şehit eden rejim güçlerine karşı operasyonlarını sürdürüyor. Operasyonlarda 17 günde 1.709 rejim askeri, 3 helikopter, 55 tank, 18 zırhlı araç ve 29 obüs etkisiz hale getirildi. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da açıklamalarında "Suriye sahasında devam eden faaliyetlerimiz, bayrağımıza uzatılan eller kırılana dek sürecektir." ifadelerini kullandı! İşte haberleri...

Giriş Tarihi: 28.2.2020 07:04 ABONE OL
İDLİB SON DAKİKA - 33 kahraman askerimiz şehit oldu! Hulusi Akar ve komutanlar sınır noktasında...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki güvenlik toplantısına Başkan Erdoğan, Milli Savunma Bakanı , Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan da katıldı. Toplantı 6 saat sürdü. Toplantıdan sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları sınırdaki sıfır noktasına gidip incelemelerde bulundu. son durum ve haberleri oldukça araştırılırken Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres; İdlib'de derhan ateşkes ilan edilmesi gerektiğini açıkladı. Bir son dakika haberi de sınır kapılarından geldi! Sınır kapılarının açılmasından sonra Edirne'ye gelen 300 göçmen Yunanistan'a geçmek için sınır noktasına doğru yürüyüşe geçti.

Son dakika! İdlib'te şehit sayısı 33'e yükseldi | Video

Son dakika! İdlib hem havadan hem karadan vurulmaya devam ediyor! | Video

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İDLİB SON DAKİKA - 33 kahraman askerimiz şehit oldu! Hulusi Akar ve komutanlar sınır noktasında...
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