Kimseye meydan vermeyeceğiz bir ölür, bin diriliriz

İDLİB'DE

Suriye'nın İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş (24) için memleketi Kahramanmaraş'ta cenaze töreni düzenlendi. Bir yıllık evli ve 2 yıldır asker olan Baykuş, Kırklareli 65'nci Mekanize Piyade Tugay komutanlığ'ında görev yaparken, 15 gün önce birliği ile birlikte İdlib'e gitti. Cenazesi Kahramanmaraş'a getirildiğinde, eşi Ayşe Baykuş (22), tabutu askerlerle birlikte taşıdı. Malik Ejder Türbesi Camisi'ndeki törende bir kadın astsubayın desteğiyle ayakta durmaya çalışan Ayşe Baykuş, "Asker eşi olarak seviniyordum, şimdi şehit eşi olarak onur duyacağım" diye gözyaşı döktü. Ağlamadığını ve ağlamayacağını söyleyen anne Zeynep Baykuş ise "Allah'ıma bin şükür, şehit annesi oldum. Sana selam duruyorum kuzum. Bir ölür bin doğarız. Kimseye meydan vermeyeceğiz. Alçaklar karşınıza çıkmaya korkuyorlar yiğit oğlum" diyerek asker selamı verdi. Dede Niyazi Baykuş (71) ise "Bu alçaklar hiçbir zaman emellerine ulaşamayacak yiğidim. Silah arkadaşların kanınızı yerde koymaz" diye gözyaşı döktü. Şehit Uzm. Çvş. Baykuş, 4 bin kişinin katıldığı cenaze namazının ardından, mahalle mezarlığında toprağa verildi.İDLİB şehiti Uzman Onbaşı Şükrü Elibol (27), 2 yıllık evliydi ve eşi Özlem Elibol 8 aylık hamileydi. Bir kızları olacağını öğrenince, eşiyle birlikte adını Zeynep koymaya karar vermişlerdi. Baba olmaya hazırlanan Şükrü Elibol, kızının giyeceği ve üzerleri "Zeynep" işlemeli kıyafetleri dahi almıştı. Büyük bir mutluluk yaşayan Zeynep Elibol da, kıyafetlerin fotoğraflını çekerek, geçen 24 Ocak'ta, eşiyle ortak olarak kullandığı sosyal medya hesabından, "Babasının kızımıza hediyeleri" notuyla paylaşmıştı. Ancak, kızının doğumunu göremeden şehit oldu. Şehit Elibol'un cenazesini Samsun Çarşamba Havalimanı'nda ağabeyleri Mustafa, Halil ve Ramazan Elibol karşıladı. Alaçam ilçesine götürülen şehit Elibol'un cenazesi Umutlu Mahallesi'ndeki Toklu Camisi'nde düzenlenen törenin ardından mahalle mezarlığına defnedildi.MHP Lideri Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türk milletinin İdlib ve Libya'da muzaffer tarihinin, milli bekasının, meşru savunma haysiyetinin onur mücadelesini yaptığını belirtti. Bahçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bu mücadelenin mebde ve menşei imanlı millet ruhudur. Aklen, ahlaken, hukuken, vicdanen ve tarihen Türk devletinin duruşu Hak'tan yanadır ve doğrudur. İdlib'de zalime karşı mazlumun safındayız. İdlib'de caniye karşı cesaretin tarafındayız. Türk vatanını müdafaa azmiyle, milli güvenliği muhafaza amacıyla İdlib'deyiz. Mücadelemiz gittiği yere kadar taşınmalı; İdlib, İblis'in tasallutundan kurtarılmalı, huzur hakim olmalıdır. Hesap sorulmadan, zulmün kalbine hançer sokulmadan, dökülen şehit kanlarının bedeli ödetilmeden artık vazgeçmeyi düşünmek bile felakettir." ANKARA/SABAH/SABAH