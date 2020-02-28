Kuzey Irak Gazisi, İdlib Şehidimiz Nihat Kara’nın son mesajı: “Sakın Suriye’de ne işimiz var diyenlerden olmayın”

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara (25):

"Sakın Suriye'de ne işimiz var diyenlerden olmayın. Gittim gördüm tam da olmamız gereken yerdeyiz. Yedi düvel bir olmuş; rejimi, Rusya'sı. Dua edin yeter, selametle"

KARA: "SAKIN SURİYE'DE NE İŞİMİZ VAR DİYENLERDEN OLMAYIN"

Tekirdağlı Nihat Kara'nın, şehid düşmeden bir gün önce WhatsApp grubunda arkadaşlarına; "Abi biz İdlib'e gidiyoruz. Orada şebeke, arama yapacak kadar bile yok. Ne zaman Turkcell gelir hiç belli olmaz. Hakkınızı helal edin. Sizleri seviyorum. Sizden ricam da sakın Suriye'de ne işimiz var diyenlerden olmayın. Gittim gördüm tam da olmamız gereken yerdeyiz. Yedi düvel bir olmuş; rejimi, Rusya'sı. Dua edin yeter, selametle" ifadelerinin yer aldığı mesaj paylaştığı öğrenildi.

KUZEY IRAK GAZİSİ, İDLİB ŞEHİDİ OLDU

Şehit Nihat Kara'nın ailesinin 3 çocuğundan ikincisi olduğu, 2018 yılında uzmanlık sınavını kazandığı öğrenildi. Şehit Nihat Kara'nın geçen yıl Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda kolundan yara alıp gazi olduğu Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki birliğinden 2 gün önce gönüllü olarak İdlib'e gittiği kaydedildi.