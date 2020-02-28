Son dakika haberi: Erdoğan ve Borisov görüşme karar aldı

Başkan Erdoğan'ın telefon trafiği devam ediyor. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirirken, ikili arasında görüşme kararı alındı.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

Türkiye'nin Avrupa sınır kapılarını açması üzerine, Suriyeli mülteciler Yunanistan ve Bulgaristan sınırına akın etti. Bunun üzerine Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Başbakan Borisov, Erdoğan'la görüştükten sonra halihazırda Suriye'deki durum ve mültecilerle ilgili Bulgaristan için doğrudan bir tehdidin mevcut olmadığının anlaşıldığını vurguladı.

İKİ ÜLKENİN SORUNLAR İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞACAĞI VURGUSU YAPILDI

Türkiye'nin mültecilerle ilgili yaptığı olumlu katkıya yüksek değer verdiklerini ifade eden Borisov, iki ülkenin ilerde de mülteci akınının durdurulması için birlikte çalışacaklarını kaydetti. Mültecilerle ilgili böyle bir durumda Türkiye'nin yalnız bırakılmaması ve yardım edilmesi gerektiğini savunan Borisov, şehit düşen 33 Mehmetçik için taziyelerini bildirdi.

Mültecilerle ilgili Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki anlaşmanın yürürlükte kalmasının ülkesi için önemli olduğunu dile getiren Borisov, mülteci politikaları konusunda AB ülkelerinin ortak bir turum içinde olmaları gerektiğini söyledi.

Borisov, Erdoğan'la yaptığı görüşmeyle ilgili Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Gertrud von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e bilgi vereceğini aktaran Borisov, önümüzdeki Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme kararı aldıklarını duyurdu.