Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > SON DAKİKA! İdlib'deki hain saldırıdan yaralı şekilde kurtulmuştu! Gazi uzman çavuştan gurur verici mesaj…

SON DAKİKA! 'deki hain saldırıdan yaralı şekilde kurtulmuştu! uzman çavuştan gurur verici mesaj…

Suriye ’de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının bulunduğu bölgenin rejim güçleri tarafından hava saldırısına uğraması sonrasında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. İdlib’de bulunan TSK unsurlarımızın hava saldırısına uğradığı taburda görev yapan Zafer Ayhan yaralı olarak kurtulmuştu. Tedavisi süren İdlib gazimizin kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kullandığı ifadeleri okuyanlar kahraman Mehmetçik’le bir kez daha gurur duydu. İşte son dakika gelişmesinden tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 29.2.2020 08:13 Güncelleme Tarihi: 29.2.2020 08:14 ABONE OL
SON DAKİKA! İdlib'deki hain saldırıdan yaralı şekilde kurtulmuştu! Gazi uzman çavuştan gurur verici mesaj…

Suriye 'de yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarımıza yönelik rejim güçleri tarafından yapılan hain hava saldırısının ardında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Suriye İdlib'de TSK unsurlarımızın bulunduğu ve rejim güçleri tarafından haince saldırılan taburda görev yapan Zafer Ayhan yaralı olarak kurtulmuştu. Tedavisine devam edilen İdlib gazimizin kişisel sosyal medya hesabında yaptığı o paylaşımı okuyan vatandaşlar kahraman askerimizle bir kez daha gurur duydu. İşte tüm son dakika gelişmelerine ilişkin detaylar…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! İdlib'deki hain saldırıdan yaralı şekilde kurtulmuştu! Gazi uzman çavuştan gurur verici mesaj…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN