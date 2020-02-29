Son dakika: Türkiye kahramanlarını uğurluyor

Son dakika haber: İdlib'deki rejim güçlerinin alçak saldırısı sonrası şehit düşen Uzman Onbaşı Emin Yıldırım için cenaze töreni düzenleniyor.



Yıldırım için düzenlenen cenaze törenine Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı.

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Emin Yıldırım, memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

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TABUTA SARILDILAR

Yağmurlu havaya rağmen çok sayıda vatandaşın katıldığı törende, şehit yakınları tabuta sarıldı.





ŞEHİTLERİN BABA OCAĞINA TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

İdlib'de rejimin alçak saldırısında şehit olan 33 askerin cenazeleri ambulanslarla Hatay'daki hastanelere getirildi. Kimlik tespitinin ardından şehadet haberleri ailelerine verildi. Şehitlerin evlerine ve baba ocaklarına Türk bayrakları asıldı.

Şehit askerlerden 5'i için ilk tören Hatay'da yapıldı. Uzman Çavuş Halil İbrahim Akyaka, Uzman Onbaşılar Ahmet Alpaslan, Recep Bekir, Ali Taşöz, ile Er Cuma Bağatur için Hatay Devlet Hastanesinde tören düzenlendi.

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BAKAN AKAR VE KUVVET KOMUTANLARI DA TÖRENDEYDİ

Törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katıldı. 5 şehidin cenazesi daha sonra toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlandı.

Şehit Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya için Osmaniye'de tören düzenlendi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları buradaki törene de katıldı

23 yaşındaki şehit, Ağcabey Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bahçe Şehitliği'ne defnedildi.

Tankçı Sözleşmeli Er Cuma Bağatur için de memleketi Batman'da cenaze töreni yapıldı. Şehit, törenin ardından ebediyete uğurlandı.

23 yaşındaki şehit Piyade Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş'un naaşı memleketi Bitlis'in Güroymak ilçesinde defnedildi.

Saldırıda şehit olan diğer askerler de memleketlerinde düzenlenecek törenlerle ebediyete uğurlanacak.

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