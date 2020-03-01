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şehidi Hasan , 'ta son yolculuğuna uğurlandı

'nin kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan 'in cenazesi, memleketi 'ın Akdağmadeni ilçesinde toprağa verildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 1.3.2020 14:37 ABONE OL

Akdağmadeni Devlet Hastanesi morgundan alınan 24 yaşındaki şehit Özdemir'in naaşı, Arpalık Köyü Camisi'nin önüne getirildi.

Burada şehidin kardeşleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü, anne Emine Özdemir oğlu için ağıtlar yaktı.

Köy camisinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, köy mezarlığında defnedildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, aileye başsağlığı diledi.

Törene, şehidin ailesi ve Bakan Kurum'un yanı sıra Yozgat Valisi Kadir Çakır, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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İdlib şehidi Hasan Hüseyin Özdemir, Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı
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