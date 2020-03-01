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Koronavirüs vakası 'da 10'a, 'da 3'e yükseldi

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tespit edilen kişi sayısı 'da 10'a, 'da 3'e yükseldi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 1.3.2020 19:03 ABONE OL
Koronavirüs vakası Lübnan'da 10'a, Katar'da 3'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 kişide daha virüs görüldüğü belirtildi.

Yeni vakaların Refik Hariri Devlet Hastanesinde karantina altındaki hastalar ile önceden temas etmiş kişilerde görüldüğü kaydedildi.

Lübnan'da, dün 7'nci Kovid-19 vakası tespit edildiği duyurulmuştu.

- Katar'da vaka sayısı 3'e çıktı

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise İran'dan 27 Şubat tarihinde tahliye edilen ve karantinaya alınanlardan ikisinde daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, 2 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 3'e yükseldiği ifade edilerek, söz konusu kişilerin Bulaşıcı Hastalıklar Merkezinde karantina altında tutulduğu ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Katar, 27 Şubat tarihinde, Kovid-19 salgını nedeniyle İtalya ve İran'daki vatandaşlarını tahliye etmişti. Katar Sağlık Bakanlığı da dünkü açıklamasında İran'dan tahliye edilenler arasında bir vakanın tespit edildiğini ve bunun ülkedeki ilk vaka olduğunu kaydetmişti.

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Koronavirüs vakası Lübnan'da 10'a, Katar'da 3'e yükseldi
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