Son Dakika Haberi: Diyanet İşleri Başkanı duyurdu! Yarın sabah tüm camilerde Fetih Suresi okunacak!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada; yarın sabah tüm camilerde Fetih suresi okunacağını duyurdu.

Ali Erbaş'ın açıklaması şu şekilde;

Kahraman Mehmetçiğimizin başlattığı #BaharKalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerimizde sabah namazında Fetih Suresi okunacak, ordumuza ve milletimize dua edilecektir. Milletimizi sabah namazında tüm camilerimize duaya bekliyoruz.

Kahraman Mehmetçiğimizin başlattığı #BaharKalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerimizde sabah namazında Fetih Suresi okunacak, ordumuza ve milletimize dua edilecektir. Milletimizi sabah namazında tüm camilerimize duaya bekliyoruz. pic.twitter.com/Q4zJJovjv5 — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) March 1, 2020