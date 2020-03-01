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Son Dakika Haberi: Diyanet İşleri Başkanı duyurdu! Yarın sabah tüm camilerde Fetih Suresi okunacak!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaptığı son dakika açıklamada; Barış Kalkanı 'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde Fetih Suresi okunacağını duyurdu. Ali Erbaş, sosyal medya hesabında yaptığı son dakika açıklamada; için yarın tüm camilerde sabah namazında Fetih Suresi okunacağını bildirdi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 1.3.2020 20:30 Güncelleme Tarihi: 1.3.2020 20:42 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Diyanet İşleri Başkanı duyurdu! Yarın sabah tüm camilerde Fetih Suresi okunacak!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada; yarın sabah tüm camilerde Fetih suresi okunacağını duyurdu.

Ali Erbaş'ın açıklaması şu şekilde;

Kahraman Mehmetçiğimizin başlattığı #BaharKalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerimizde sabah namazında Fetih Suresi okunacak, ordumuza ve milletimize dua edilecektir. Milletimizi sabah namazında tüm camilerimize duaya bekliyoruz.

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Son Dakika Haberi: Diyanet İşleri Başkanı duyurdu! Yarın sabah tüm camilerde Fetih Suresi okunacak!
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