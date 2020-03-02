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Alman mevkidaşına Twitter'dan cevap verdi: Onlar şu an sınırlarında vicdansızca göçmenleri öldürüyorlar

Mevlüt , Alman mevkidaşı 'ın Twitter'dan yaptığı paylaşıma yanıt verdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, paylaşımında, "Sevgili Heiko Maas, senin uyarıcı sözlerine inanmak isterdim ancak sadece Yunan dostlarına da söz söyleyebilirsen. Onlar şu an sınırlarında vicdansızca göçmenleri öldürüyorlar" ifadelerine yer verdi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 3.3.2020 00:31 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 00:31 ABONE OL
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Alman mevkidaşına Twitter'dan cevap verdi: Onlar şu an sınırlarında vicdansızca göçmenleri öldürüyorlar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, paylaşımında, "Sevgili Heiko Maas, senin uyarıcı sözlerine inanmak isterdim ancak sadece Yunan dostlarına da söz söyleyebilirsen. Onlar şu an sınırlarında vicdansızca göçmenleri öldürüyorlar" ifadelerine yer verdi.

Çavuşoğlu ayrıca Maas'a AB'nin sorumluluklarını hatırlatarak, ''AB Türkiye'ye karşı hangi sözünü tuttu Heiko Maas. Söylenen 6 milyarın yarısı bile Suriyelilere ulaşmadı, gönüllü kabul başlamadı, güvenli bölgeye katkı sağlanmadı. Ayrılmak isteyenleri zorla tutamayız. Yıllardır gözlerinizi kapattınız. Artık sorumluluk alma zamanı gelmedi mi?'' sorusunu yöneltti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Twitter'dan ''Türkiye'nin kaldırdığı yükü görüyoruz ancak AB mutabakatındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürmesi lazım. AB mültecilerin onurlu bakımına katkı sağlıyor. Biz onların jeopolitik olarak oyun topu olmalarına izin veremeyiz.'' paylaşımında bulunmuştu.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Alman mevkidaşına Twitter'dan cevap verdi: Onlar şu an sınırlarında vicdansızca göçmenleri öldürüyorlar
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