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Şehit cenazesinde ilginç görüntü

İdlip’de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin’in ’ın Dinar ilçesindeki cenaze namazı esnasında İYİ Parti Milletvekili ’un cemaatin önüne geçip fotoğraf çektirmesi şaşkınlıkla karşılandı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 2.3.2020 17:35 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 18:05 ABONE OL
Şehit cenazesinde ilginç görüntü

İdlip'teki saldırıda şehit olan 36 Mehmetçik'ten Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin dün memleketi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in, Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından kıldırılan cenaze namazı esnasında İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, cenaze namazı kılanların önüne geçerek tek başına ilk önce namaz kılıyormuş gibi poz verdi ve ardından da ellerini açıp cemaatle birlikte dua etti. Milletvekili Cesur'un bu hareketi şaşkınlıkla karşılanırken, bu anları da kendi danışmanı cep telefonu ile görüntüledi. Milletvekili Cesur tarafından sosyal medyada paylaşılan bu fotoğraflar bir taraftan tepki çekerken bir yandan da şaşkınlıkla karşılandı.

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Şehit cenazesinde ilginç görüntü
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