Son dakika haberler: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den flaş Yunanistan açıklaması...

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Yunanistan'ın mültecilere yönelik insanlık dışı tavrını eleştirdi. Gül yaptığı açıklamada, "Yunanistan güvenlik güçlerinin evlerini, yurtlarını, vatanlarını terk etmek zorunda kalan mazlumlara yönelik insanlık dışı müdahalelerini endişe ile takip ediyoruz." dedi.

ADALET BAKANI GÜL'DEN YUNANİSTAN'A TEPKİ

Adalet Bakanı Gül'ün Yunanistan'ın orantısız güç kullanarak mültecileri yaralamasına ilişkin sözleri şöyle:

Yunanistan güvenlik güçlerinin evlerini, yurtlarını, vatanlarını terk etmek zorunda kalan mazlumlara yönelik insanlık dışı müdahalelerini endişe ile takip ediyoruz.

Artık mesele insani ve vicdani bir boyuta taşınmıştır. Bu drama kimse kayıtsız kalmamalıdır.

Avrupa ülkeleri uluslararası yükümlülüklerini bir an önce yerine getirmelidir.

NE OLMUŞTU?

Türkiye, Esad rejiminin alçak saldırısının ardından Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlatmış, ülkedeki mültecilerin Avrupa'ya gidebilmesi için de kapıları açmıştı. Kapıların açılacağını duyan binlerce mülteci sınırlara akın etti. Pazarkule Sınır Kapısı'na dayanan mültecilere Yunanistan insanlık dışı müdahalelerde bulundu.

Plastik ve gerçek mermiler, gaz bombaları, ses bombaları, jiletli barikatlar ile önlem alınırken, denizden botla geçmek isteyenlere de akılalmaz saldırılar düzenlendi. Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a girmeyi başaranlar ise dövülerek geri gönderilmeye çalışılıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 117.677" dedi.