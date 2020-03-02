Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Kütahya'da kaçak kazı yapanlara operasyon

Son dakika: 'da kaçak kazı yapanlara operasyon

Son dakika gelen bilgilere göre 'nın Aslanapa ilçesinde, tümülüste kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 2.3.2020 12:40 ABONE OL
Son dakika: Kütahya'da kaçak kazı yapanlara operasyon

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Aslanapa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karadiğin köyü yakınlarındaki 1. derece sit alanında bulunan tümülüste şüpheli kişiler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Kaçak kazı yaptığı belirlenen A.A, M.K, M.Ş, T.A, H.S, A.R. ve O.N. gözaltına alındı.

EKİPLER KIRICI DELİCİ MALZEMELER ELE GEÇİRDİ

Ekipler dedektör, jeneratör ve kırıcı delici malzemeler ele geçirdi.

Zanlıların 5 metre derinlikte çukur kazdıktan sonra yaklaşık 10 metre yatay kazı yaptığı tespit edildi.

Şüphelilerin, tümülüste bir krala ait anıt mezar olduğuna ve bu kralın değerli eşyaları bulunduğuna inandıkları için kazı yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KÜTAHYA NAMAZ VAKİTLERİ
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Kütahya'da kaçak kazı yapanlara operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN