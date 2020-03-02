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Son dakika: için tek yürek oldular! 500 araçla konvoy oluşturuldu

Son dakika gelen bilgilere göre için 500 araçlık konvoy oluşturuldu. Konvoy köprüsünde toplandı ve 'nden geçerek Gayrettepe'deki konvoya katıldı. Daha sonra toplanan taksiciler konsolosluğuna siyah çelenk bıraktı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odasınca Bahar Kalkanı Harekatı ve Mehmetçiğe destek vermek amacıyla 500 araçlık konvoy oluşturuldu.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 3.3.2020 06:56 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 07:03 ABONE OL
Son dakika: Mehmetçik için tek yürek oldular! 500 araçla konvoy oluşturuldu

Göztepe köprüsünde toplanan ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen taksicilere daha sonra Gayrettepe'deki konvoy da katıldı. 500 araçtan oluşan konvoy, ardından Beyoğlu'na geldi.

İstiklal Caddesi'ndeki Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu önüne siyah çelenk bırakılmasının ardından Odakule'ye geçen taksiciler, burada şehitler için saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, burada yaptığı açıklamada, Bahar Kalkanı Harekatı'na ve Mehmetçiğe destek vermek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi. Aksu, taksici esnafının her zaman devletin ve milletin emrinde olduğunu ifade etti.

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Son dakika: Mehmetçik için tek yürek oldular! 500 araçla konvoy oluşturuldu
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