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, sınırında gerçek mermili tatbikat yapacak

, Türk-Yunan sınırı yakınlarındaki Evros bölgesinde ve ’nde gerçek mermilerle askeri tatbikat yapacağını açıkladı. Merkezi İskeçe'de bulunan 4. Kolordu Komutanlığı ve Adalar Yüksek Askeri İç Yönetiminden (ASDEN) yapılan açıklamalarda, bugün Evros bölgesinde 24 saat süreyle Türk-Yunan sınırı boyunca ve Semadirek Adası'ndan Meis Adası'na kadar olan Doğu Ege bölgelerinde askeri tatbikat yapılacağı bildirildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 2.3.2020 15:34 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 17:02 ABONE OL
Yunanistan, Türkiye sınırında gerçek mermili tatbikat yapacak

Yunanistan'ın yapacağı tatbikatlarda gerçek mermilerin kullanılacağı, hafif ve ağır silahlarla atış yapılacağı vurgulanan açıklamalarda, vatandaşlara belirtilen bölgelerde dolaşmamaları çağrısında bulunuldu.

Yunan basınındaki haberlerde, tatbikat kararının dün Başbakan Kiryakos Miçotakis başkanlığında gerçekleştirilen Savunma ve Dış İlişkiler Konseyinde (KYSEA) alındığı, Yunanistan'ın sınırlarında güvenlik önlemlerini artırdığının bir göstergesi olduğu ifade edildi.

Bilindiği gibi Yunanistan Türkiye'den kapıların açılmasıyla geçmek isteyen mültecilere önce biber gazlı ardından gerçek mermili saldırılarda bulunmuştu. Bu sabah da bir kişinin öldürüldüğü haberi geldi.

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Yunanistan, Türkiye sınırında gerçek mermili tatbikat yapacak
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