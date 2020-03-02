Yunanistan, Türkiye sınırında gerçek mermili tatbikat yapacak

Yunanistan'ın yapacağı tatbikatlarda gerçek mermilerin kullanılacağı, hafif ve ağır silahlarla atış yapılacağı vurgulanan açıklamalarda, vatandaşlara belirtilen bölgelerde dolaşmamaları çağrısında bulunuldu.

Yunan basınındaki haberlerde, tatbikat kararının dün Başbakan Kiryakos Miçotakis başkanlığında gerçekleştirilen Savunma ve Dış İlişkiler Konseyinde (KYSEA) alındığı, Yunanistan'ın sınırlarında güvenlik önlemlerini artırdığının bir göstergesi olduğu ifade edildi.

Bilindiği gibi Yunanistan Türkiye'den kapıların açılmasıyla geçmek isteyen mültecilere önce biber gazlı ardından gerçek mermili saldırılarda bulunmuştu. Bu sabah da bir kişinin öldürüldüğü haberi geldi.