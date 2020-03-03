Afyon'daki şehit cenazsinde kürkle cemaatin önüne geçen Aylin Cesur kimdir? İYİ Partili Aylin Cesur nereli ve kaç yaşında?

Şehit Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in cenazesinde tepki çeken Aylin Cesur kimdir? İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un şehit cenazesinde birden cemaatin en önüne geçmesi sosyal medyada en çok paylaşılan görüntüler arasında yer aldı. Kürklü paltosuyla yaptığı hareketin ardından Google'da Aylin Cesur nereli kimdir ve kaç yaşında? soruları oldukça merak ediliyor.

İdlip'teki saldırıda şehit olan 36 Mehmetçik'ten Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin dün memleketi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in, Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından kıldırılan cenaze namazsı esnasında İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, cenaze namazı kılanların önüne geçerek tek başına ilk önce namaz kılıyormuş gibi poz verdi ve ardından da ellerini açıp cemaatle birlikte dua etti. Milletvekili Cesur'un bu hareketi şaşkınlıkla karşılanırken, bu anları da kendi danışmanı cep telefonu ile görüntüledi. Milletvekili Cesur tarafından sosyal medyada paylaşılan bu fotoğraflar bir taraftan tepki çekerken bir yandan da şaşkınlıkla karşılandı.

İYİ Partili vekilden şehit cenazesinde şaşırtan hareket! | Video

ŞEHİT CENAZESİNDE EN ÖNE GEÇEN AYLİN CESUR KİMDİR VE NERELİ?

Aylin Cesur, 1970 ` de Eskişehir'de doğdu. Baba adı Aydın, anne adı Aysel'dir. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirerek doktor oldu. Sevgi Hastanesi'nde Acil-Yoğun Bakım sorumlu doktoru olarak çalıştı. Yozgat Sorgun-Gedikhasanlı Sağlık Ocağında mecburi hizmetini yaptı. 1996'da Cumhurbaşkanlığı Özel Doktor Ekibi ne seçildi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı'nda Diyabet konulu doktora yaptı.

2000 yılında 9. Cumhurbaşkanı özel Doktoru olarak görevlendirildi. Aynı anda 9. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığını da yürüten Cesur, 2008 yılında Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı.

Süleyman Demirel'in ebediyete intikaline kadar; sayısız yurt dışı ve yurt içi etkinlik, konferans ve seyahatlerine eşlik etti. Yurt içi ve yurt dışında pek çok tıbbi kongre bildirisi, makaleleri yayınlandı. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ebediyete intikalinin ardından, Türk Milleti tarafından kendisine Demirel'in Manevi Kızı ünvanı verildi.

Cumhurbaşkanlığı ve Demirel Vakfı'nın ortak kararı ile Güniz Sokak'taki Sayın Demirel'e ait konutun müze yapılması ve arşivinin hazırlanması görevine Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak bugüne kadar devam etti. 27. Dönem Isparta Milletvekili seçildi. Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu ve Otizm-Down Sendromu Araştırma Komisyonu üyesidir.

Prof. Dr. Mustafa Cesur ile evlidir. İngilizce bilmektedir.