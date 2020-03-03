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önünde Şehitleri anıldı, Bahar Kalkanı Harekatı’na destek verildi

’de yaşayan Türkler ile Amerikalı Müslüman Toplum temsilcileri, ’nin ’te düzenlediği Bahar Kalkanı Harekatına destek ve şehitleri anmak için önünde bir araya geldi. Bin civarındaki Amerikalı Türk ve diğer milletlere mensup göstericiler, ellerinde Türk bayrakları ve sloganlarla Türkiye’ye destek verdi. Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) öncülüğünde düzenlenen gösteride Suriyeli, Filistinli, Mısırlı, Azerbaycanlı ve değişik kökenlere ait çok sayıda Amerikalı Müslümanın bulunması da dikkat çekti.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 3.3.2020 21:29 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 21:35 ABONE OL
Beyaz Saray önünde İdlib Şehitleri anıldı, Bahar Kalkanı Harekatı’na destek verildi

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) başkenti Washington'da Beyaz Saray'ın karşısındaki Lafayette Square parkta toplanan yüzlerce kişi İdlib'te rejim saldırısında hayatını kaybeden Türk askeri için anma töreni düzenledi.

Saldırıyı kınayan vatandaşlar sloganlar atarak rejim güçlerini protesto etti. İdlib şehitleri için dualar edilmesi ve Kuran-ı Kerim okunmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

ABD, Türkiye ve Suriye bayrakları taşıyan katılımcılar "Her şey vatan için. Vatan sana canım feda. Şehitler ölmez vatan bölünmez. Terörist Esad" sloganları attı.

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Rejim karşıtı Suriyeliler ve diğer Türk Cumhuriyetlerine bağlı derneklerin de destek verdiği Türkler, Türk-Amerikan toplumu olarak devletin, milletin ve Mehmetçiğin yanında olduklarını göstermek için toplandıklarını ifade etti.

Törende yapılan açıklamalarda ise, "Her zaman olduğu gibi, devletimizin ve ordumuzun yanındayız" ifadeleri kullanılarak, İdlib'deki saldırıda şehit edilen Mehmetçiklerin ve o acı günün unutulmayacağına vurgulandı.

Törende İdlib'de şehit edilen askerlerin isimlerinin okunup hep bir ağızdan "Burada" denilmesi ise duygu dolu anlar yaşattı.

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Beyaz Saray önünde İdlib Şehitleri anıldı, Bahar Kalkanı Harekatı’na destek verildi
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