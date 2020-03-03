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Son dakika: açıklamalarda bulunuyor

Son dakika haberi: lideri partisinin Meclis'teki grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli: "Alçak saldırı içinde İran vardır, Suriye vardır. Hepsi birlikte cinayet devriyesine çıkmıştır. Zalimlerin kanı kurusun, Türk milletinin ahı tutsun. Her saldırıyı lanetliyorum. Milletimize başsağlığı diliyorum." dedi

Giriş Tarihi: 3.3.2020 10:48 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 11:04 ABONE OL
Son dakika: Devlet Bahçeli açıklamalarda bulunuyor
Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli Meclis'teki grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor..

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları;

Şehitler tarihimiz ve talihimizin kilit taşlarıdır. Vatan evlatlarının kolunu bükecek ne bir güç ne de bir kudret vardır.

Dirimiz asker vurulanımız şehittir. Onların dirisi kalleş vurulanı ise leştir. Allah tekdir, ordusu Türk oğlu Türk'tür.

(İdlib) Alçak saldırının arkasında İran ve Suriye vardır. şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır.

Alçak saldırı içinde İran vardır, Suriye vardır. Hepsi birlikte cinayet devriyesine çıkmıştır. Zalimlerin kanı kurusun, Türk milletinin ahı tutsun. Her saldırıyı lanetliyorum. Milletimize başsağlığı diliyorum.

Bize bomba fırlatan devrilip gömülmeye mahkumdur. Türkiye'ye kafa tutan, yiğit evlatlarımıza pusu kuran kim varsa dökülen kanda boğulmaya mahkumdur. Aziz milletimizin her mensubu metindir, merttir, sabırlıdır.

Doğu'dan Batı'ya birbirimizden güç alarak birlikte durarak bugünleri atlatacağız. Hiçbir hain emel Türk milletini pes ettiremez.

Şehitlik mertebesi ulaşılacak en yüksek mertebedir. Asırlardır şehitlerimizin aileleri onların arkasından gözyaşı dökerken tereddütsüz bir cümle dökülmüştür; Vatan sağolsun.

Kendi payıma konuşuyorum, ihtiyaç olsun, silahımı kuşanır, bayrağımı alır cepheye koşarım. Son ana kadar cephede vuruşur, Allah nasip ederse şehit olurum. Çünkü aklım hep Türkiye'dir.


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Son dakika: Devlet Bahçeli açıklamalarda bulunuyor
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