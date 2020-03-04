AB İçişleri Bakanları “sığınmacı” gündemiyle Brüksel'de toplandı

Bozinovic, "Aynı zamanda AB olarak içinde olduğu bu duruma karşı Yunanistan'a da desteğimizi beyan ediyoruz. Frontex ve AB üyesi ülkeler olarak dış sınırların korunması için AB sivil koruma mekanizmasının harekete geçirilmesine karar verilmiştir. Topraklarımızın bütünlüğünün ve sınırlarımızın korunması için uyum ve birlik içinde çalışılmaktadır. Bu süreçte yalan haberlere karşı da dikkatli olunacaktır" dedi.

Bozinovic'in, "AB değerlerine, uluslararası hukuka ve insan haklarına saygılı olmanın önemine inanıyoruz ancak sığınmacıları da AB üyesi ülkelerin ulusal haklarına ve hukuklarına saygı duymaya davet ediyoruz" ifadesi ise dikkat çekti.

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Gazetecilerin, "Sınırdan gelen görüntüleri yalan haber olarak mı değerlendiriyorsunuz?" sorusunu cevapsız bırakan Hırvat Bakan Bozinovic, AB olarak AB-Türkiye sığınmacı anlaşmasına bağlı olunduğunu, Türkiye'nin de bu anlaşmaya sadık kalmasını beklediklerini tekrarlamakla yetindi.

Brüksel'de çalışan gazetecilerde ise AB'nin Yunanistan'a destek verirken sığınmacıların haklarının çiğnendiği, AB'nin ise bu durumu görmezden gelmeye devam ettiği görüşü hakim. Bu durumun, AB kurumlarının düzenlediği basın toplantılarında net bir şekilde ortaya konmasına karşın AB yetkilileri Yunanistan'ın ihlallerine karşı sessizliğini koruyor.