İşte Türk milleti bu

DENİZLİ NAMAZ VAKİTLERİ

Türkiye'nin dört köşesinde milyonlar Bahar Kalkanı Operasyonu'na destek olmayı sürdürüyor. Düzce Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenler, "Askerimize Destek, Bayrağımıza Selam" yürüyüşü düzenledi. Eskişehir'de Rahim Barış (80), emekli maaşından biriktirdiği 10 bin lirayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatları ve son olarak Kapan- 3 Kavaklı Operasyonu'na katılan askerlere elma götüren 70 yaşındaki kanser hastası Muhammet Yılmaz, bu kez Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev alan güvenlik güçlerine tatlı dağıtmak için memleketi Denizli'den 935 kilometre yol katederek Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.SABAH