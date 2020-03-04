Son dakika haberi: Avrupa'da bir koronavirüs vakası daha! Polonya'ya da sıçradı...

Avrupa'da daha önce İtalya ve Fransa gibi ülkelerde gözlenen koronavirüs bu kez Polonya'da görüldü. Polonya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülkede ilk koronavirüs vakasının yaşandığı ifade edildi. İlk olarak Çin'in Vuhan bölgesinde ortaya çıkan Kovid-19 virüsü dünya genelinde 93. 160 kişiye bulaştı. Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 3.198 olarak ifade edildi. Bugüne kadar hastalıktan kurtulanların sayısı ise 50.690.

İTALYA, FRANSA, ALMANYA, İSPANYA ŞİMDİ DE POLONYA

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 2.871'i Hubei'de 79'u İtalya'da 77'si İran'da 28'i de Güney Kore'de gözlendi. Virüs nedeniyle dünya genelinde üst düzey önlemler devam ediyor.