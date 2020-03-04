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haberi: 'deki yat yangınında ABD'li savaş gemisi detayı! 2 kişi ölmüştü...

'deki yat yangını ile ilgili haberi geldi! Dün saat 12.15 sıralarında 25 kilometre açıkta alevlere teslim olan yatta 2 kişi hayatını kaybetti. Yangını fark eden tekneler yatın yardımına koştu. Yangından 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Yangın ile ilgili yapılan ilk incelemede makine dairesinde yaşanan bir problemden kaynaklandığı belirtildi. Batan yat ile ilgili flaş bir detay ise bugün ortaya çıktı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 4.3.2020 11:29 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 12:12 ABONE OL
Son dakika haberi: Silivri'deki yat yangınında ABD'li savaş gemisi detayı! 2 kişi ölmüştü...

Silivri açıklarında 2 kişinin öldüğü yat yangınında yaralılara yardım eden gemiler arasında ABD savaş gemisi olduğu da ortaya çıktı. Olay dün saat 12.15 sıralarında Silivri'nin yaklaşık 25 kilometre açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kalamış'tan çıkıp Bozcaada'ya doğru giden Black Eyes1 adlı özel bir yat Silivri açıklarına geldiği sırada makine dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yatın yandığını fark eden çevredeki tekneler yangına müdahale etti. Ancak özel yat yanarak battı.

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2 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik botları ve deniz polise geldi. Yanarak batan yatta kaptan Engin Sili ve Abdurrahman Şen hayatını kaybederken yatta bulunan 3 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri Sahil Güvenlik teknesi ile kıyıya getirildi. Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SAVAŞ GEMİSİ DETAYI

Bu arada yangın sırasında yaralılara ilk müdahale de bulunan gemiler arasında ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 154 metre uzunluğunda ve 71 borda numaralı 'USS Ross' adlı güdümlü füze destroyerinin de olduğu ortaya çıktı. Savaş gemisinin olay sırasında Silivri açıklarında olduğu öğrenildi. ABD donanmasından olay anına ve yaralıların kurtarılmasına ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

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Son dakika haberi: Silivri'deki yat yangınında ABD'li savaş gemisi detayı! 2 kişi ölmüştü...
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