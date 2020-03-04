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haberi... Rusya'dan - zirvesi öncesi yeni açıklama!

Gelen haberine göre; Başkan Recep Tayyip ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir yarın Moskova'da bir araya gelecek. Liderler İdlib'de yaşanan gelişmeleri ve yol haritasını tartışacak, düğümü çözmeye çalışacak. Kritik görüşme öncesi Kremlin'den flaş bir açıklama geldi. Açıklamada, "Liderlerin anlaşmasını, İdlib konusunun uzlaşı ile çözülmesini ve yeni tedbirler alınmasını umuyoruz" denildi.

Giriş Tarihi: 4.3.2020 12:28 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 12:35 ABONE OL
Son dakika haberi... Rusya'dan Erdoğan-Putin zirvesi öncesi yeni açıklama!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Vladimir Putin yarın Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelecek. İdlib'de yaşanan gelişmelerin ele alınacağı kritik toplantı öncesi Rusya'dan yeni bir açıklama geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada, Erdoğan-Putin zirvesinde liderlerin İdlib konusunda bir uzlaşıya varmasının umulduğu belirtildi.

DÜNYANIN GÖZÜ ERDOĞAN-PUTİN ZİRVESİNDE OLACAK

İdlib'de Esad rejiminin hain saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattı. Harekat kapsamında 3 bin 138 rejim askeri öldürüldü. TSK operasyonlarını sürdürürken, Rusya'nın rejime destek verdiği biliniyor. Başkan Erdoğan, Rusya'nın Esad rejimini Soçi Mutabakatı'ndaki sınırlara geri çekmesini istediklerini belirtti. Erdoğan, "Rejim belirlediğimiz sınırlardan geri çekilmezse omuzlarının üzerlerinde baş kalmayacak" dedi.

Dünya 5 Mart'ta yapılacak zirveden anlaşma çıkmasını ve Esad rejiminin İdlib'deki hain saldırılarını durdurması kararı çıkmasını bekliyor.

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Son dakika haberi... Rusya'dan Erdoğan-Putin zirvesi öncesi yeni açıklama!
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