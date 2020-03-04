Ülkemizi geleceğe kadınlar taşıyacak

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Cumhuriyet Müzesi'nde düzenlenen "Milli Egemenliğin 100. Yılında Türk Kadını Özel Oturumu"na katıldı. Oturumda konuşan Erdoğan, bundan yüz yıl önce olduğu gibi, bugün de inanç ve medeniyet değerlerinden aldıkları güçle, geleceğe milli şuurla yürüyeceklerini söyleyerek, "Ve bu yürüyüşte, güçlü Türk kadınları, ülkemizi 21'inci yüzyılın parlayan yıldızı yapacak öncüler olacaklar" şeklinde konuştu.Toplantıda Türkiye'nin ilk kadın Başbakanı Tansu Çiller de bir konuşma yaptı. Her kadının vatan ve evlat söz konusu olduğunda birer cesur yürek olduğuna vurgu yapan Çiller, "Hani diyorlar ya 'İdlib'de ne yapıyoruz' diye. Eğer onlar olmazsa içeriyi korumanız mümkün değildir. Onu güney sınırımıza taşırsanız ve içeride yaparsanız daha çok evlat ölür, ülke daha çok zarar görür, daha çok bedel öderiz" dedi./SABAH