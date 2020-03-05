1000 yazardan destek bildirisi: Askerimizin yanındayız

ürkiye

BUGÜN NELER OLDU

Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi'nin öncülüğünde 1000 yazarın imzasıyla hazırlanan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek bildirisi açıklandı. Şairler, yazarlar, yayıncılar ve gazetecilerin katılımıyla TYB İstanbul Şubesi'nde yapılan basın toplantısı, şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı'nın okuduğu bildiride "Türkiye'nin yazarları olarak, kötülüğün kol gezdiği coğrafyamızda meydana gelen zorbalıklara duyarsız kalmamız, kör, dilsiz, sağır kesilmemiz söz konusu olamaz. Dün olduğu gibi bugün de dünyanın iyiliği, coğrafyamızın selameti için mücadele veren askerimizin, hükümetimizin, ordumuzun, milletimizin her zaman yanında olduğumuzu tüm dünya kamuoyuna bildiriyoruz" denildi. Bildiride imzası bulunan bazıları şöyle: D. Mehmet Doğan, Ali Ural, Leyla İpekçi, Yusuf Kaplan, Turan Koç, Adem Turan, Hilal Kaplan, Fadime Özkan, Ayşe Olgun, Dursun Gürlek...