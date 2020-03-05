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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Türkiye Cumhurbaşkanı , Rusya'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 6.3.2020 00:12 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 00:14 ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak "TC-TUR" saat 23.55'te Atatürk Havalimanı'na indi.

Erdoğan'ı, havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve öteki ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da yurda döndü.

Erdoğan, günübirlik ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Kremlin Sarayı'nda 2 buçuk saat baş başa görüşmüş, daha sonra iki liderin başkanlığında gerçekleşen heyetler arası görüşme de 3 saatten fazla sürmüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
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