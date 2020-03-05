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Duramıyorum anne, bir an önce görevime gideyim

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR Gündem
Giriş Tarihi: 5.3.2020 ABONE OL
Duramıyorum anne, bir an önce görevime gideyim
Bahar Kalkanı Harekatı'nda, rejim güçlerinin saldırısıyla şehit olan Uzm. Çvş. Kadir Tuncer (27) dün memleketi Trabzon'daki İskenderpaşa Camisi'nde, düzenlenen törenin ardından Sülüklü Şehitliği'nde toprağa verildi. Kars Sarıkamış'daki 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapan Tuncer'in, Zeytin Dalı Harekatı'na da katıldığı ve gösterdiği başarılardan dolayıplaketle ödüllendirildiği öğrenildi. 5 yıllık uzman çavuş olan Tuncer'in, 1 ay önce Trabzon'daki baba ocağına izine geldiği ve annesine "Duramıyorum anne. Bir an önce görevime gideyim. Arkadaşlarımı yalnız bırakmayım" dediği öğrenildi.
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Duramıyorum anne, bir an önce görevime gideyim
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