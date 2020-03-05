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'den sınıra kreşi

Sınır hattına kreş kuruldu. Genel Başkanı 'nin talimatıyla, özellikle 0-10 yaş grubu çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 'nda, MHP Edirne İl Teşkilatınca " kreşi" kuruldu.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 5.3.2020 14:15 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 14:19 ABONE OL
MHP'den sınıra göçmen kreşi

Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacılar Edirne'ye gelirken, binlerce sığınmacı da sınır hattında bekleyişlerini sürdürüyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin talimatının ardından harekete geçen MHP Edirne İl Teşkilatı ve Edirne Ülkü Ocakları üyeleri, sınır hattına büyük bir çadır kurarak, çadırı çocuklara ve kadınlara hizmet verecek şekilde kreşe çevirdi.

TIR DOLUSU YARDIM GÖNDERİLDİ

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, yaptığı açıklamada, sığınmacı çocukların bakımlarının yapılacağı çadırın faaliyet girdiğini söyledi.Sınırda bekleyişlerini sürdüren sığınmacıların yanlarında olduklarını belirten Tercan, şöyle konuştu:

"Genel Başkanımızın emriyle oluşturduğumuz göçmen kreşi faaliyete geçti. Sınır hattında güzel bir çadır kurduk. İnşallah burada çocuklarımıza ve ailelerine en güzel şekilde yardım edilecek. Genel Başkanımız, kreş için bir tır dolusu yardım gönderdi. Kısa bir süre içinde bir yardım tırı daha Edirne'ye ulaşacak. Gelen yardımlar dağıtılmaya başlandı."


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MHP'den sınıra göçmen kreşi
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