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Son dakika: ’e zırhlı personel taşıyıcı ve mühimmat sevkiyatı

Son dakika gelen bilgilere göre () 'te başlatılan "Bahar Kalkanı" harekatını genişletmek amaçlı Ejder (zırhlı personel taşıyıcı) ve tırlara yüklenmiş mühimmat taşıyan araçlardan oluşan konvoy İslahiye'den geçerek 'da bulunan sınır birliklerine doğru devam etti.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 5.3.2020 14:20 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 14:30 ABONE OL
Son dakika: İdlib’e zırhlı personel taşıyıcı ve mühimmat sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib'te başlatılan "Bahar Kalkanı" harekatını genişletmek amaçlı Ejder (zırhlı personel taşıyıcı) ve tırlara yüklenmiş mühimmat taşıyan araçlardan oluşan konvoy İslahiye'den geçerek Hatay'da bulunan sınır birliklerine doğru devam etti.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Suriye'nin İdlib şehrinde başlatılan ve halen başarılı bir şekeldi devam eden harekatı genişletmek ve kontrol noktalarını arttırmak amacı ile Türkiye'nin değişikli illerinde bulunan birliklerden gönderilen ejder ismi verilen zırhlı personel taşıyıcı araçlar ve çeşitli mühimmatlar dan oluşan konvoy geniş güvenlik önlemleri altında Suriye'deki sınır birliklerine doğru devam etti.

Sevkiyatın devam edeceği öğrenildi.

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Son dakika: İdlib’e zırhlı personel taşıyıcı ve mühimmat sevkiyatı
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