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Başkan Erdoğan Plenkovic ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Dönem Başkanı Hırvatistan'ın Andrej Plenkovic ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 6.3.2020 21:44 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 22:14 ABONE OL
Başkan Erdoğan Plenkovic ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Dönem Başkanı Hırvatistan'ın Başbakanı Andrej Plenkovic ile telefonda görüştü. Görüşmede İdlib'deki gelişmeler, mülteci meselesi ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Dönem Başkanı Hırvatistan'ın Başbakanı Sayın Andrej Plenkovic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, İdlib'deki gelişmeler, mülteci meselesi ve bölgesel konular ele alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede, Avrupa Birliği'nin uluslararası yükümlülüklerine riayet ederek sınırlarına ulaşan mültecilere gerekli korumayı sağlama mecburiyeti bulunduğunu ifade etmiş, sınırların kapatılmasının Avrupa ülkelerinin uluslararası hukuktan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağını belirtmiştir" ifadelerine yer verildi.

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Başkan Erdoğan Plenkovic ile görüştü
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