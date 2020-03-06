Muğla’da yürüyüş tedbiri: 10 gün yasaklandı

Muğla Valiliği'nce toplumsal iç barışı tehdit edecek 'Savaşa Hayır' ve benzeri konular adı altında yapılacak miting, basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 10 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

Valilik resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamasında şu satırlara yer verdi: "Suriye'de 2011 yılında başlayarak günümüze kadar devam eden iç savaşta yüz binlerce insan hayatını kaybetmiş ve altı milyon Suriyeli ülkelerini terk etmek durumunda kalmıştır.

İç savaş dolayısıyla ülkemizi tehdit eden terör gruplarına yönelik 2016 yılında Fırat Kalkanı ve 2018 yılında Zeytin Dalı Harekatları'yla terör devleti oluşumlarını engelleyen ülkemiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman askerlerine yönelik, son olarak 27 Şubat'ta İdlib'de, Esat rejiminin gerçekleştirdiği menfur saldırıya müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'yla bölgenin istikrarı adına meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılıklar verilmektedir.

Suriye'de şehitlerimiz ve gazilerimizin olduğu böylesi hassas bir dönemde, toplumda infial uyandıracak; milli, vicdani ve insani değerlere dokunacak, toplumsal iç barışı tehdit edebilecek şekilde "Savaşa Hayır" vb. konular adı altında; miting, yürüyüş, basın açıklaması, imza kampanyası, stant/ çadır açma, bildiri, afiş dağıtma vb. eylem ve etkinlikleri gerçekleştirecek grup/şahıslar ile vatandaşlarımız arasında sözlü ve fiziksel provokasyon amaçlı olayların olabileceği dikkate alındığında kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasını tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmektedir.

Bu bağlamda, ilimiz sınırları dahilinde huzur ve güvenliğin, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, müessif ve provokatif olayların yaşanmaması için, Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin Suriye'de yürütmekte olduğu askeri operasyonları eleştirmeye veya bu operasyonların sonlandırılması amacıyla kamuoyu oluşturmaya yönelik tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çelenk sunma, stant açma, imza toplama, bildiri, broşür dağıtma vb. her türlü etkinlikler;

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A ve 11/C maddeleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. Maddeleri hükümleri doğrultusunda. 05.03.2020 Perşembe gününden 14.03.2020 Cumartesi günü saat:23.59'a kadar (10) gün süreyle, ilimiz mülki sınırları içerisinde (il merkezi ve ilçelerimiz ile Jandarma Bölgeleri dâhil olmak üzere Muğla coğrafi sınırları içerisinde), yasaklanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."