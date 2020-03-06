Oda TV ihanetinde flaş ifade

'Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Oda TV ulaştı' haberinde MİT mensubu şehidi deşifre ettikleri nedeniyle Oda TV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve haberin sahibi Hülya Kılınç tutuklandı. Konuyla ilgili ifade veren gazeteci Hülya Kılınç, olaya Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın da adını karıştırdı. Kılınç, haberi Barış Pehlivan'a gönderdiğini, yayının bu sayede yapıldığını ifade etti. Kılınç ifadesinde şunları söyledi:"20 yıllık gazeteciyim. MİT mensubu olan şehidin haberinin yapılmasında, cenazeye vatandaşların ve devlet mensuplarının da katıldığını öğrendiğim için basına aktarılmasına bir sakınca görmedim. Ben bu haberi Barış Pehlivan'a gönderdim. Kendisini 2 yıldır tanıyorum. Diğer şüpheli Barış Terkoğlu'nu tanımam. Kendisi ile telefonda dahi görüşmüşlüğümüz yoktur. MİT şehidinin ailesinin benimle görüşmek istemediğini beyan ettim. 'Açıklama yapmak istemiyoruz' dediler, ben de saygı gösterdim. Ancak bu haberin yayınlanmasında suç teşkil edecek bir husus görmedim. Sadece mezarlıktaki resmi ben çektim. Ancak diğer resimleri sosyal medyadan temin ettim." Barış Terkoğlu da ifadesinde Hülya Kılınç'ı ilk defa sorgulama sonrasında gördüğünü söyledi. Terkoğlu, habercilik yapması nedeni ile kendisini okuduğunu ve kendisi ile başkaca bir bağlantısı olmadığını belirtti. Terkoğlu, yapılan haber ile ilgili yazı işleri müdürü olması dolayısıyla hukuki sorumluğu olduğunu kaydetti.

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