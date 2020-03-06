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ÖSO’dan ’a övgü, ’ye teşekkür

(ÖSO) Komutanı, "Biz Türk ordusu, Türk hükumetinden ve '' desteğinden memnunuz. Allah onları başımızdan eksik etmesin" dedi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 6.3.2020 10:59 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 15:32 ABONE OL
ÖSO’dan Bayraktar’a övgü, Türkiye’ye teşekkür

"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşimleri bombardımana tutan Esad rejimine, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Komutanından cevap geldi.

ÖSO Komutanı, "Zalim Esad rejimi ve Rusya son günlerde sivil yerleşim yerlerini hedef gözetmeksizin hava saldırısında bulunuyor, dün sabah saatlerinde Maaret Misrin kasabasında bulunan tavuk çiftliğine hava saldırısı düzenledi. Bu saldırı sonucu 17 sivil vatandaş hayatını kaybetti, biz de bu saldırıya hemen karşılık verdik. Biz Türk ordusu, Türk hükumetinden ve 'Bayraktar' desteğinden ayrıca memnunuz. Allah onları başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.

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ÖSO’dan Bayraktar’a övgü, Türkiye’ye teşekkür
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